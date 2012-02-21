Image copyright j Image caption 看過有飲酒場面的電影最多的兒童，自己開始飲酒的可能性增加了一倍

10-14歲的少年兒童，如果觀看過多的有飲酒場面的電影，自己開始喝酒的可能性提高了一倍。

這是一項有關兒童酗酒的專項調查得出的結論。

專家對6500多名兒童進行了四次問卷調查，整個研究歷時兩年。

暗示鼓勵作用

每一次調查，專家首先讓孩子們在50部隨機選擇的電影中挑出自己看過的影片。

專家再詢問受訪者何時開始背著父母飲酒，何時開始酗酒（連續飲酒5杯以上）。

然後，專家對影片中是否有飲酒的情節進行分析。

調查發現，兒童觀看的電影中有飲酒情節平均為4.5個小時，許多兒童看到的多達8個小時。

研究顯示，看過有飲酒場面的電影最多的兒童，自己開始飲酒的可能性增加了一倍，發展成酗酒的可能性增加了63%。

家長的榜樣

這項由BMJ Open雜誌所作的研究，還對兒童家長的飲酒習慣、兒童擁有顯示酒類標誌的商品（比如，印有啤酒品牌的體恤或帽子等）進行了調查。

調查得出的結論是，接觸有飲酒情節的電影、或顯示酒類的商品，以及家長在家飲酒都與兒童開始飲酒有聯繫。

英國文化部的一位發言人說，電影中的飲酒問題是由英國電影分級委員會對電影進行分級來處理的。電影中如果有美化或鼓勵喝酒的情節，會影響對其的分級限制。