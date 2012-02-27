Image caption 倫敦新型隨上隨下公交巴士車將推廣到多條線路

醞釀和渲染已久的倫敦新巴士Routemaster周一（2月27日）正式上街開始服役，比計劃推遲了一周。

首先啟用新車組的是東倫敦哈克尼（Hackney）到倫敦市中心維多利亞（Victoria）的38路公交線路。

這款仍有較大爭議的巴士據稱是因為公文程序未及時完成而錯過了原定推出期限。

工黨、自民黨和綠黨異口同聲地批評屬於保守黨的倫敦市長鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）的新巴士計劃花銷太大。

不過，約翰遜為自己的「心肝寶貝」Routemaster辯解，稱它「美輪美奐」，而且「各個細節特色都是為倫敦乘客量身定制的」。

隨上隨下

約翰遜在2008年競選倫敦市長職位時宣佈了將用全新設計、符合環保的油電混合型大巴，採用傳統的在後部開「隨上隨下」（hop-on, hop-off）車門。

啟用的第一階段，38路公交線總共有8輛新巴士，投資總額是1137萬英鎊。

新車組的首班車周一上午發車。

工黨國會議員戴維·拉米（David Lammy）給約翰遜寫信抱怨說，每一輛新車成本是140萬英鎊，而傳統的雙層巴士只要19萬英鎊；每輛車上62個座位，平均下來每個座位成本是22580英鎊。

如此算來，Routemaster可以說是有史以來最貴的公交汽車了。

車票漲價

綠黨更關注新車的隨上隨下功能可能導致更多人逃票，希望知道約翰遜有沒有制訂有效對策。

這個問題關係到承包倫敦公交服務的巴士公司是否願意投資購買這款新車來取代原來的巴士，因為到了更新車隊出售這些巴士時，這個環節可能使得潛在的買家望而卻步。

自民黨乾脆把新巴士計劃說得一文不值，稱約翰遜不可能通過新巴士為自己改善倫敦公交服務加分；他所成就的不過是讓倫敦的巴士車票漲價50%。

約翰遜面對各方批評指責立場堅定地說，只要有大批的訂單，這款新車就能為製造業做出重大經濟貢獻，同時也有助於營造一個更清潔、更環保、更令人愉快的城市。