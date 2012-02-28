Image copyright l Image caption 距倫敦奧運會150天之際，奧運會籌備按時、按預算進行。

負責倫敦奧運會的政府部長羅伯森（Hugh Robertson)說，他越來越有信心，2012年奧運會的開銷將不會超過預算。

距離奧運會150天之際，5億2千7百萬英鎊的緊急預算儲備沒有動用。

羅伯森說，倫敦奧運場館建設項目96%已經竣工。

有信心不超支

去年底，英國國家審計局警告說，倫敦奧運會93億英鎊的預算很可能超支。

此前，政府決定將奧運會開幕式預算增加一倍，提高到8千萬英鎊，以及奧運保安費用需要追加近3千萬英鎊，導致了國家審計局的警告。

但2月份的2012奧運會季度財政報告顯示，2012年倫敦奧運會和殘奧會的總預算保持在92.98億英鎊，並有5億多英鎊的緊急預算儲備。

羅伯森說，距倫敦奧運會150天之際，奧運會籌備按時、按預算進行。他表示，這更增強了在預算之內辦好倫敦奧運會的信心。