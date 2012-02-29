BBC國際台今天舉辦豐富多彩的活動慶祝80年台慶。

BBC國際台創建於1932年，是世界上最大的國際廣播公司，目前仍然用包括英語在內的27種語言播音，每周的全球聽眾人數近1.9億。

BBC國際部安排的多項紀念和慶祝活動包括，BBC國際台16個語言組以及英語廣播部2月29日從總部布什大廈中央露天場地上搭建的帳篷中向世界各地播送廣播節目。

世界各地收聽到的廣播通常都是BBC國際部工作人員在布什大廈的錄音棚中製作播出的，然而這一次露天帳篷節目廣播希望能夠讓BBC以及聽眾來感受到多個語種工作人員的共同努力，而BBC也希望與世界各地的聽眾進行交流，了解他們對BBC未來發展的期望。

屆時，很多語言組會通過非常大膽的運作方式，在同一時間向聽眾廣播節目，並共同分享嘉賓訪談以及廣播內容。

雖然這一天的報道形式主要採取廣播，以反應出BBC國際台在過去80年從布什大廈傳到聽眾的耳中，但是也同樣會反應出BBC國際台的多媒體播報平台。

網絡視頻也將是另外讓觀眾感受這種獨特廣播報道的方式。

BBC國際台在紀念建台80週年之際，很快將搬離倫敦市中心總部所在地 - 布什大廈(Bush House)，遷往倫敦市中心新建的多媒體廣播中心。