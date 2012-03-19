Image copyright BBC World Service Image caption 布蘭森認為，財富給了他巨大的自由。

英國億萬富豪布蘭森爵士（Sir Richard Branson）日前利用五分鐘時間，通過BBC解密自己的傳奇人生。

就算在極短的時間內，布蘭森也不忘給自己的「維珍火車」（Virgin train）做廣告。他說：「在這五分鐘期間，不管外面有多吵，我們的維珍火車還是高速前行。」

下面就是布蘭森爵士五分鐘內回答的問題：

BBC：能告訴我們你通常不為人知的一面嗎？

布蘭森：我非常熱衷高空衝浪，這種運動讓我身體強壯、健康，我經常在加勒比海那兒參與這項運動。

BBC：是在加勒比海學的這項運動嗎？

布蘭森：沒錯！八年前剛被當作一項運動的時候，我就學了。這項運動風險性極大，但我總是能化險為夷。

BBC：離開英國的時候，你最掛念什麼呢？

布蘭森：家人和朋友，還有英國的劇場和音樂。在英國能享受到的娛樂活動實在太多。

BBC：能用一句話來描述一下自己嗎？

布蘭森：我就是一個最不擅長說「No」的人，儘管有些時候會給我惹上麻煩，但我還是喜歡說「Yes」，我喜歡新的挑戰。

BBC：你為什麼那麼熱衷於破紀錄呢？

布蘭森：是一種成就感，科技方面的、也是我個人的，就是要嘗試從前人類沒有做成的事情。它給我的生活帶來極大快樂！

BBC：是誰把你引到這條路上來的呢？

布蘭森：我想最初的啟發來自我的母親。在我六歲的時候，她就把我從車上推出來，讓我自己想辦法到祖母那裏去；還給我輛自行車，讓我騎到200邁。她就是要教會我只管做自己的事情，不要總看著別人做事情。

BBC：你得到過的最好的建議是什麼？

布蘭森：還是我媽媽說的：要發現別人的閃光點，不要一味批評別人。她讓我站在鏡子前，看看我在批評別人的時候自己是什麼樣子。

BBC：你距離死亡最近是哪一次？

布蘭森：這種事兒發生了很多次。我駕熱氣球穿越太平洋時，有一半的燃料沒了，我當時唯一的辦法就是借助風力達到200邁，幫我飛越太平洋。儘管最後我降落在一個北冰洋的冰凍湖面上，我還是活了下來，那次我簡直太走運了！

BBC：當你還是個孩子的時候，你很有想法嗎？

布蘭森：我當時和所有的男孩一樣，我們都想改變世界。然後我15歲輟學後，想通過開辦雜誌來呼籲停止越戰，可能我是有點雄心勃勃吧。

BBC：是哪一個商業決定讓你一步登天的呢？

布蘭森：我開辦了自己的航空公司，我憎恨我曾經搞過的維珍唱片。我覺得是維珍航空，讓維珍這個品牌真正產生全球效應。

BBC：你平時有多長時間用於公司經營呢？

布蘭森：我都讓人來幫我負責日常經營，而我大部分時間都用於興辦一些社會組織，如為老年人的、在非洲用於疾病預防的組織，我認為從事這些工作令人著迷。

BBC：你覺得你需要對下屬、對別人擺出一副「鐵面」嗎？

布蘭森：我覺得板著臉經營不會有效，應該對人友善。我認為冷酷無情不應該是成為行業領軍人物的正確道路。

BBC：怎麼樣才能成為一名企業家呢，是天生的嗎？

布蘭森：企業家是自己煉成的，就是從事一件事，並把這件事做下去。

BBC：英國是一個成就企業家的地方嗎？

布蘭森：我覺得英國特別適合企業家成長，但我們現在並未在互聯網上出現這方面的企業家。

BBC：做億萬富翁的感覺是什麼樣的呢？

布蘭森：有很大的責任感，但同時也讓我有能力做一些有可能改變世界的事情。

BBC：有多少錢才算夠呢？

布蘭森：每個人一天只吃一頓早飯、一頓中午飯和一頓晚飯，所以不應該為錢所困。

BBC：金錢改變了你嗎？

布蘭森：有錢讓我能自由地做我想做的事情，我也希望這些努力能改變世界。

BBC：其它喜愛的活動？

布蘭森：網球、游泳、熱氣球等等一切運動。