Image copyright PA Image caption 贏得「歐洲百萬大樂透」彩票頭獎的英國巴士司機公開露面。

贏得價值3800萬英鎊彩金的12名英國巴士司機公開露面。

這12名來自英國北安普頓郡科比小鎮的司機合購的彩票，贏得了「歐洲百萬大樂透」（EuroMillions）的頭獎，平均每個人獲得了310萬英鎊的彩金。

舉起茶杯

12名司機在確認了中獎消息後，全部立即辭職。

合購彩票小組的召集人史密斯（C Smith）說，星期五搖獎號碼公布後，12名全男性小組成員立即跑到他家裏。

大家都不敢相信，也沒心思慶祝，一個勁地喝茶，一直等到凌晨得到了彩票公司的確認。

史密斯說，巴士公司經營不景氣，大家的工時被縮減了，收入下降，這筆錢來的太及時了。

失之交臂

據透露，小組的一名前成員，36歲的拉烏德女士（H Loveday）因付不起每周2英鎊的彩票錢，在6個月前退出了合購小組，與巨獎失之交臂。

但總的來說，英國人似乎與歐洲彩票特別有緣分。

僅今年以來，英國人贏得「歐洲百萬大樂透」千萬英鎊以上大獎的就有四次。

本月初，一位沒有公開身份的英國人贏得了2200萬英鎊的大獎，在此前一周，另一個英國人中了4640萬英鎊。