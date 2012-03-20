巴士司机中巨奖 举杯痛饮英国茶
- 2012年 3月 20日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
贏得價值3800萬英鎊彩金的12名英國巴士司機公開露面。
這12名來自英國北安普頓郡科比小鎮的司機合購的彩票，贏得了「歐洲百萬大樂透」（EuroMillions）的頭獎，平均每個人獲得了310萬英鎊的彩金。
舉起茶杯
12名司機在確認了中獎消息後，全部立即辭職。
合購彩票小組的召集人史密斯（C Smith）說，星期五搖獎號碼公布後，12名全男性小組成員立即跑到他家裏。
大家都不敢相信，也沒心思慶祝，一個勁地喝茶，一直等到凌晨得到了彩票公司的確認。
史密斯說，巴士公司經營不景氣，大家的工時被縮減了，收入下降，這筆錢來的太及時了。
失之交臂
據透露，小組的一名前成員，36歲的拉烏德女士（H Loveday）因付不起每周2英鎊的彩票錢，在6個月前退出了合購小組，與巨獎失之交臂。
但總的來說，英國人似乎與歐洲彩票特別有緣分。
僅今年以來，英國人贏得「歐洲百萬大樂透」千萬英鎊以上大獎的就有四次。
本月初，一位沒有公開身份的英國人贏得了2200萬英鎊的大獎，在此前一周，另一個英國人中了4640萬英鎊。