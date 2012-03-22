Image caption 麥卡特尼說，她的設計受到了英國米字旗的啟發，是非傳統的英國。

在設計師斯特拉·麥卡特尼（Stella McCartney）的設計之下，英國的運動員們在倫敦奧運的時候將身著深色運動衣、紅色運動鞋出場。

麥卡特尼這次是和知名的體育用品商--阿迪達斯（Adidas）合作， 她表示希望她的設計可以讓運動員結合時尚以及表現。

一些有望於倫敦奧運奪牌的運動員，在倫敦塔展示了這組制服。

未來奧運和殘奧選手們穿著的制服，包括比賽的運動服裝、訓練時穿著的服裝、領獎時穿著的服裝，以及在休閒時所穿著的「選手村服」（Village wear）。

從2004年開始為阿迪達斯設計產品的麥卡特尼說，她的設計靈感是來自於代表英國的米字旗。

但是這個設計也是她口中的「非傳統設計」，在設計的時候，則是要顧及運動員的表現，也要確保制服的外觀和質感可以為運動員們帶來信心。

麥卡特尼還強調，不能因為運動，而犧牲了風格。

而且雖然阿迪達斯並非英國品牌，但是麥卡特尼說，她的工作就是讓運動員們穿上制服之後，能夠覺得大家是屬於同一支隊伍。

不過，另外一家體育用品商--耐克（Nike）警告英國奧委會（British Olympic Association） ，有些該公司贊助的運動員屆時可能得要打赤腳上台，因為如果穿著阿迪達斯品牌的鞋子就會被視為違約。

不過英國奧委會說，依照往年奧運的做法，運動員都會穿上同樣的制服和鞋子，所以這個「根本就不是問題」。