Image copyright Getty Images Image caption 新規定還考慮征收深夜營救酒吧稅，以承擔維持治安的費用。

英國政府凖備在英格蘭和威爾士實行酒類最低售價的做法，規定每單位酒量的售價不得低於40便士。

政府表示，這將有助於解決英國社會酗酒的問題。

英國政府早在1995年就建議男士每天飲酒的單位酒量（unit of alcohol）在3-4個單位之間，女性則為2-3個單位。

一瓶750毫升的普通紅葡萄酒的單位酒量大約是9，500毫升5%的拉格啤酒大約含2.5個酒精單位。

如果建議實施，酒吧超市等銷售酒類的價格就不能低於這個「最低標凖」。

比如，一瓶2.99英鎊葡萄酒的售價將提高至3.76英鎊（約9.4個酒精單位）。

業內人士說，對中高端酒類，設立最低價格並不會帶來價格的明顯上漲，但是會杜絕酒類以「跳樓價大甩賣」的現象。

英國首相卡梅倫表示要採取行動，改變英國的「酗酒文化」（binge-drinking）。他說， 酗酒給英國社會和醫療系統造成沉重負擔，去年因酗酒鬧事的案件多達百萬起，120萬人次因飲酒過量被送進醫院。

卡梅倫認為，廉價酒品是問題的關鍵，一些酒類的售價甚至低於「礦泉水」。

不過，英國零售業協會表示，這一做法有嚴重的誤導，征收40便士最低價格不是解決酗酒問題的靈丹妙藥。

該協會說，「不負責任的飲酒有文化上的原因，零售商已經採取實行，教育人們改變飲酒的態度。」