Image copyright other Image caption 偷電纜的目的是把它賣給金屬回收商牟利。

偷盜公共電纜已經成為英國的一大問題，不但負責提供公共設施服務的公司和它們的用戶直接受害，其間接傷害涉及面更廣。

深受電纜竊賊之害的英國電信公司（BT）現在有了對應的武器：「兔子」（Rabit）。

這種報警儀器幾分鐘之內就能發現找到電纜被割、被盜或者受損的地方；Rabit是它的英文縮寫。

找到故障源頭之後，「兔子」就通報BT的安全控制中心。它可以精確到出事電纜所在的街道。

「兔子」目前開始在蘇格蘭全面使用。它在試用期間已經對電纜竊賊產生了有效的震懾和防範效果。

BT說，有「兔子」警衛的地方，竊賊往往徒勞無功。

電纜偷盜案連年增多。今年平均每個月逮捕的電纜竊賊比去年增加了近8%。

在過去11個月，警察逮捕的電纜竊賊人次達到480，已經超過了2010年全年的446。

過去11個月裏，BT通過經常到金屬回收點查尋以及跟警察溝通配合，總共收回了被盜金屬240噸。