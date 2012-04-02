林丹
- 2012年 4月 2日
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項目：羽毛球男單
生日：1983年10月14日
身高：1.78米
體重：70公斤
主要成績：
2011年8月，英國世界羽毛球錦標賽男單冠軍 （林丹的第15個世界冠軍頭銜）；
2010年廣州亞運會羽毛球男單冠軍，男團冠軍（歷史上唯一全滿貫的紀錄：奧運會，世錦賽，湯姆斯杯，蘇迪曼杯，全英賽，世界杯，亞運會，亞錦賽）；
2009年印度世界羽毛球錦標賽男單冠軍；
2008年北京奧運會羽毛球男單冠軍；
其它：
2004年，年僅20歲的林丹成為世界第一，此後長期高居世界排名第一，號稱「超級丹」。是羽毛球史上唯一四奪世錦賽男單冠軍的選手。大力扣殺，大角度的劈吊是林丹最大的殺手鐧。