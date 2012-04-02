項目：男子110米欄

生日：1983年7月13日

身高：1.89米

體重：87公斤

主要成績：

2012年2月，伯明翰室內田徑賽60米欄決賽中，劉翔以7秒41的個人最好成績擊敗古巴名將羅伯斯獲得冠軍。

2011年8月，韓國大邱世錦賽上，劉翔在決賽衝刺階段被古巴選手羅伯斯碰撞，身體失去平衡，與金牌失之交臂，奪得銀牌。

2010年11月，第16屆亞運會，劉翔以13秒09奪冠。

2007年10月，韓國大邱國際田徑賽，劉翔以13秒20成績獲得冠軍。

2008年8月，北京奧運會劉翔在男子110米欄預賽前，右腳跟腱傷復發途退出比賽。

2006年7月，瑞士洛桑田徑超級大獎賽，劉翔跑出12秒88的成績，奪得男子110米欄冠軍，並打破英國名將科林·傑克遜創造的12秒91的世界紀錄。

2004年雅典奧運會，劉翔以12秒91的成績奪得金牌，打破12秒95的奧運會紀錄。這枚金牌是中國男選手在奧運會上奪得的第一枚田徑金牌。

其它：

21歲時劉翔在雅典奧運會上奪得中國在田徑男子項目上的首枚金牌， 是110米欄史上第一位同時集奧運會冠軍、世錦賽冠軍、世界紀錄於一身的選手。劉翔2011年成為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會委員。劉翔與曾在美國職業籃球聯賽NBA中比賽的姚明成為「上海形像代言人」。喜歡的娛樂是卡拉OK。