項目：男子400米自由泳，男子800米自由泳，男子1500米自由泳

生日：1991-12-01

身高：1.98 米

體重：89公斤

主要成績：

2011上海游泳世錦賽，獲得男子400米自由泳銀牌，男子800米自由泳金牌，男子1500米自由泳金牌並以14分34秒14破世界紀錄，男子4×200米接力銅牌。

中國第一位在一屆世錦賽上拿到兩枚金牌的男子游泳運動員，同時也憑借2金1銀1銅成為迄今為止中國在一屆游泳世錦賽上獲得獎牌最多的男子游泳運動員。

2008年8月17日，參加北京奧運會1500米自由泳決賽，以15分05秒12的成績，排名第八。

中國游泳隊總教練么正傑曾表示「孫楊是倫敦奧運會最有希望的奪金點」。