Image copyright l Image caption 跳貼身艷舞不需要具備任何技能，關鍵要能纏住客人。

跳貼身艷舞的舞女不需要什麼舞蹈技術，因為夜總會老闆更希望舞女纏住客人一對一服務，而不是在台上表演。

這是英國利茲大學（University of Leeds）對英國脫衣舞夜總會所做的迄今最大規模專項調查得出的結論。

面對經濟不景氣，夜總會老闆降低了對舞女的專業要求，提高了舞女交給夜總會的「份子錢」數額。

利茲大學的桑德斯博士和哈迪博士（Dr. Sanders and Dr Hardy）訪問了英國各地20家脫衣舞廳和夜總會，對197名膝上舞、鋼管舞（lap dance, pole dance)等舞女進行了調查。

關鍵不在表演，在於纏住顧客

調查得出的結論是，「跳貼身艷舞不需要具備任何技能，更不用提在鋼管上做高難度體操動作了。關鍵已經從表演轉向纏住客人一對一服務」。

調查顯示，夜總會收取的「份子錢」，就是舞女為能在夜總會跳舞而交的錢，普遍提高。

在英國南部，份子錢平均是80英鎊，在北部是20-30英鎊。夜總會為了多收份子錢，往往招很多舞女。

舞女還要打點引導客人的夜總會其他服務員，除此之外，還要交30%左右的佣金。

調查顯示，各種上漲的收費，導致舞女收入下降。舞女現在一個班次的收入平均是230英鎊左右，而她們剛從業時每個班次平均能掙280英鎊。