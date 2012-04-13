Image copyright BBC World Service Image caption 此次英國郵資漲幅為自1975年以來的最高。

頭等郵資月底漲價。英國皇家郵政為能「獨吞」漲價好處，開始限制郵票售賣點採購頭等郵資郵票的數量。

皇家郵政表示，如此「謹慎且適當」的做法，是為了「保護自己的收益」。

一些皇家郵政的郵票售賣點反映，由於顧客在漲價前開始大量採購頭等郵資郵票（first class stamp），他們庫存已嚴重不足了。

4月30日，郵寄頭等信件的郵資將從46便士，漲到60便士。

同時，二等郵資將從36便士，漲到50便士。

「無恥牟利」

從本月起，皇家郵政只提供給郵票售賣點通常20%的郵票數量。

皇家郵政表示，郵資漲價帶來的好處，將用於「已經消失了很久的」每周六天的郵件遞送。

據信，自上月底宣佈郵資漲價消息後，曾小幅出現搶購，但目前已平靜下來。

皇家郵政同時表示：「全英國的郵票供應都很充足，我們庫存的郵票能百分百滿足顧客的需求。」

在野的工黨負責郵政事務的部長姆雷（Ian Murray）在接受《每日電訊報》採訪時表示，他要寫信給英國電信監管機構Ofcom, 要求該組織調查「這種剝削老百姓的無恥牟利的行徑」！

在英國皇家郵政申請漲價「以確保郵遞服務順暢運行」後，Ofcom准許了該項漲價請求。

此次漲價，是英國自1975年以來最大幅度的郵資漲價。而10年前，頭等郵資不過27便士，而二等郵資僅為19便士。

儘管Ofcom限定了二等郵資的最高價格不超過55便士，但加之通脹因素，這項限定將在未來七年裏自然上調。