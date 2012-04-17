Image copyright AP Image caption 一男一女在英國某地就業中心櫥窗裏查看就業機會廣告

英國政府負責勞工與就業事務的部長承認，外來熟練勞工已經成為尋找工作的英國人、特別是年輕人的一大競爭和挑戰。

格雷凌（Chris Grayling）部長指出，由英國教育系統中存在著「根深蒂固的問題」，使得雇主更可能將工作機會給與外來熟練工。

他還警告說，如果現行教育制度不改革，那麼更多英國年輕人畢業後將更加無力與外來勞工競爭就業機會。

國家統計局的數字顯示，英國去年總就業人口中，本土出生就業者人數減少了20.8萬人；同期，外來勞工就業人數則增加了21.2萬。

當被問及對上述數字如何解釋時，格雷凌部長表示，如果年輕人在中學、專科學校、以至於大學畢業之後毫無工作經驗，那麼尋找就業就是一大挑戰。

缺乏競爭力

他說：「年輕人進入就業市場，面對的競爭對手往往是比他們大五、六歲，來自外國較有經驗的勞工；如果這些年輕人畢業時毫無工作經驗，那麼一個雇主通常更願意雇用那個歲數雖然大一些但是有經驗的人。」

統計顯示，16歲到24歲年齡段英國人的失業率高達22.5%，人數超過104萬。

麥卡貝（Phil McCabe）是英國一個代表私營企業利益游說團體的代言人。他也認同格雷凌的說法。

他說：「不幸的是，英國的教育系統的確有誤人子弟的嫌疑，因為它沒有能培養出可以適應就業市場的畢業生。」

麥卡貝還補充說，很多英國年輕人沒有外來勞工勤奮、吃苦耐勞、有責任心，也是他們難以與外來勞工競爭的一大原因。