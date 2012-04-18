Image caption 英國電影協會認為，希區柯克的懸念片既受大眾歡迎，又是優秀的藝術作品。

英國電影協會（BFI）將花三個月時間集中放映懸念電影先驅和英國電影大師希區柯克的近60部影片，包括早期一些默片。

阿爾弗雷德·希區柯克（Alfred Hitchcock）1929年導演的《香檳》（Champagne）和《訛詐》（ Blackmail）的重映將有現場配樂。

BFI創意總監海瑟爾·斯圖亞特（Heather Stewart）解釋之所以這樣濃墨重彩地回顧希區柯克，是向其他文化機構看齊，在2012倫敦奧運年把自家珍藏的「重磅武器」亮出來。

此舉還有一層含義，就是以大師經典作品說明下裏巴人未必就一定不是陽春白雪：受大眾歡迎的影片也可以是優秀的藝術作品；莎士比亞是巨匠，希區柯克其實也不差。

根據BFI剛宣佈的計劃，7月6日將在大英博物館（British Museum）前支起大屏幕，露天放映希區柯克30歲時導演的《訛詐》。

屆時，18名音樂家將在現場演奏尼爾·布蘭德（Neil Brand）為這部默片新譜的主題曲。

作曲家布蘭德說，他不想重覆前人的成就；他的新曲是「為今天的觀眾」譜寫的。

希區柯克1980年去世，享年80歲。他歷時60年的導演生涯中5次獲奧斯卡獎提名，但只在1968年拿到一項榮譽獎。