Image copyright BBC World Service Image caption 蘇格蘭演員康蒂倒成了拿破崙的遠親。

最新研究發現，蘇格蘭人的DNA居然擁有「非凡的」、和「預想不到」的多樣性。

蘇格蘭DNA項目由愛丁堡大學的維爾森博士(Dr Jim Wilson)牽頭，在過去的四個月研究中，他總共調查了將近1000名蘇格蘭人的基因本源。

目前，這個項目已經發現了四個最新的男性血統，而且十分之一的蘇格蘭男性都擁有這個血統。

有些研究結果很意外，例如，曾經出演《蝙蝠俠》的蘇格蘭演員康蒂(Tom Conti)居然還跟拿破崙有血緣關係。

蘇格蘭DNA項目由維爾森博士和歷史學家、現任聖安德魯斯大學校長莫法特(Alistair Moffat)共同負責。

科學家利用最新技術，能精確找到參與者的DNA標記，並以此追溯此人的家族歷史和血統。

蘇格蘭演員康蒂和拿破崙的DNA裏，都擁有M34標記，證明他們都屬於十字軍時代伊斯蘭教徒的撒拉遜人(Saracen)。

這個項目同時發現，生活在蘇格蘭的將近100個族群的男性祖先都來自歐洲大陸，或者更遠的地方。