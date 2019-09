Image copyright Getty Image caption 白金漢宮夜間打出的女王肖像由20多萬張兒童自畫像構成。

在慶祝英國女王伊麗莎白二世登基60週年大典期間,白金漢宮正面的大牆上每夜打出巨幅女王肖像的投影。

但是,如果仔細看的話,女王的肖像是由20多萬張兒童面孔組成的。

這20多萬張兒童面孔都是這些孩子的自畫像。

為了慶祝女王登基60週年和即將到來的倫敦奧運會,兒童和藝術王子基金會(The Prince's Foundation for Children and the Arts)組織了這個活動。

基金會負責人牛頓(J Newton)說,當然是先要爭得女王的同意,因為畢竟是要把投影打到白金漢宮的牆上。

牛頓說,女王陛下覺得這是個好主意,也很喜歡這個肖像。

白金漢宮的正面牆壁由兩幅15X10米的女王肖像覆蓋。覆蓋整個牆面,需要用24台投影機。

投影從每晚20:30分-23:15分打出。

這些由16歲以下兒童的自畫像構成的女王肖像投影,也將同時在英國各地18個不同地點的大屏幕上打出。