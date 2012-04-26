Image copyright PA Image caption 這輛阿斯頓馬丁Virage Volante 敞篷跑車跟隨查爾斯王子14年。

一輛跟隨英國王儲查爾斯14年的阿斯頓馬丁跑車，預計將可拍得70萬英鎊。

這輛1994年款的阿斯頓馬丁Virage Volante 6.3-litre 敞篷跑車，將在5月19日由拍賣行Bonhams推出競拍。

汽車雜誌Fast Lane把它形容為是「敞篷車中的貴族至尊」。

還未上市，它已經吸引了50-70萬英鎊的競拍估價。

阿斯頓馬丁Virage Volante款在1990年伯明翰車展上首次亮相。最初只有兩座型，一年後在日內瓦車展上又推出了四座型。

查爾斯王儲使用這輛車直到2007年。之後，它被送到阿斯頓馬丁在華威郡的Gaydon總部展出。

查爾斯王儲對阿斯頓馬丁車情有獨鍾。

他的另一輛阿斯頓馬丁名車，DB6 MKll款，是英國女王送給他21歲生日的禮物。

在去年的威廉王子的婚禮後，查爾斯王子的夫人卡米拉就是駕駛這輛車離開白金漢宮。

查爾斯王儲酷愛收藏阿斯頓馬丁車，以至於阿斯頓馬丁曾數次推出「威爾士親王款」。