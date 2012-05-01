Image copyright PA Image caption 今年四月：百年來降雨最多。

英國氣象局說，今年四月是英國100年以來降雨量最高的四月。

英國各地今年四月連續多日降雨，有些地方的降雨量累積高達平均降雨量的三倍。

今年四月的降雨量大約為121.8毫米，超過此前的最高紀錄——2000年四月降雨量為120.3毫米。

與此同時，氣象預報說，英格蘭南部地區將有最高20至30毫米的降雨量，可能引發地區性水災。

意外死亡

伯克郡（Berkshire）的紐布裏（Newbury）有一名52歲的男子駕車越過一處被水淹沒的道路時被水圍困，他和他的狗來不及逃生而被淹死。

當時，道路上水深高達1.5公尺，但是從外面看不出水有多深。

英國氣象局已經對德文郡（Devon）、多塞特郡（Dorset）、薩默塞特郡（Somerset）等多個地方發佈惡劣天氣預告的黃色警訊。

氣象局說，未來幾天降雨量會更多，開車出門要更加注意小心。