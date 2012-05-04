Image copyright Getty Image caption 倫敦奧運場館舉行各種測試賽和活動，檢測觀眾入場、安全等各環節。

英國的「排隊文化」雖舉世聞名，但排隊畢竟不是令人愉快的事情。近日，倫敦希思羅機場排隊時間太長成為政治議題，也引發人們對奧運期間排隊時間的擔憂。

倫敦奧組委體育主管戴比·傑文斯（Debbie Jevans）在接受BBC採訪時表示，奧運期間觀眾排隊入場時間最多不超過半小時。

傑文斯說：「我們鼓勵觀眾盡早前往賽場，最多只需20-30分鐘入場。」

與此同時，倫敦奧組委的測試工作也加緊進行，本周在奧運賽場舉行七項賽事的測試，項目包括水球、曲棍球、輪椅網球、田徑、殘疾人田徑賽等，預計有多達14萬觀眾和3000名運動員參加。

這些賽事為倫敦奧組委進行全方位測試提供寶貴機會，包括觀眾進出、工作員工、安保、賽場狀況、計分、時間控制、交通等各方面內容都會被測試。

傑文斯說：「我們還會首次進行全面的安檢，我們進行了一天的測試，發現排隊確實稍微長了點，不過並非所有的出入口都投入使用，奧運會期間的出入口會更多。」

過去半年，倫敦奧組委對28個奧運比賽場地進行測試，測試賽多達42項，為奧運會的正式上演提供了寶貴的「練兵」機會。

為了滿足那些沒有買到票又想在奧林匹克公園內感受氣氛的觀眾，組織者還將在公園內的不同地點設置70多個屏幕觀看區，每天至少可讓4000名觀眾前來觀看。

本周六，大約7.5萬名觀眾將進入奧運公園內的公共觀看區，倫敦奧組委主席塞巴斯蒂安·科勛爵（Sebastian Coe）說「這是我們計劃中的重要組成部分」。

未來幾天，奧運公園內好戲連台。周末，奧林匹克體育場將舉行英國大學和學院室外田徑錦標賽以及倫敦殘疾人大獎賽。

周六，奧林匹克體育場還將舉行「倒計時2012小時」慶祝活動，有多達四萬觀眾將前往觀看，此外，游泳館將舉行國際泳聯雙人跳水的奧運資格賽。