Image copyright xinhua Image caption 雙層敞篷遊覽巴士遍布世界各大著名旅遊城市

倫敦奧運會即將來臨之際，中國生產的雙層敞篷觀光客車在倫敦投入使用。

中國安徽安凱汽車公司生產的雙層敞篷觀光客車出現在倫敦街頭。

這是英國公共交通史上首批投入使用的中國製造的此類客車。

去年9月，安徽安凱客車獲得知名敞篷觀光巴士公司The Big Bus Company的訂單，生產在數條倫敦市內旅遊路線上服務的客車。

今年4月，第一批安凱公司生產的雙層車開始在倫敦上路投入使用。

紅色雙層巴士是倫敦的標誌之一。很多初到倫敦的遊客都乘坐過敞篷雙層巴士看風景。

The Big Bus Company總部在倫敦，運營遍布全球各大主要旅遊城市。

這家公司旗下的雙層遊覽巴士上都配備了數個語種的語音介紹，方便乘客了解倫敦的各大景點。

據了解，這家公司在與其它一些廠家比較之後，把訂單交給了安凱。

奧運期間，更多來自世界各地的遊客有望乘坐安凱生產的敞篷雙層巴士遊覽倫敦塔、大本鐘、白金漢宮、倫敦眼等著名景點。