伦敦惠灵顿拱门整修一新重新开放
- 2012年 5月 10日
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倫敦海德公園一角的惠靈頓拱門(Wellington Arch)整修一新，將作為展覽場地重新對公眾開放。
Quadriga藝術館將在拱門裏舉辦彰顯英國文化遺產的展覽，從巨石陣的考證到古埃及文化對英國的影響。
拱門還將有一個永久性的展覽，講述倫敦標誌性名勝古跡的歷史。
為了對惠靈頓拱門進行全面整修，它在2011年底對公眾關閉。
惠靈頓拱門建於1828年，作為白金漢宮的大前門，也是為紀念惠靈頓公爵擊敗拿破崙。
但維多利亞時代的交通堵塞迫使拱門在1883年被拆遷了20多米，移到了現在的位置。
後來，惠靈頓拱門成了倫敦最小的警察局，一直使用到1950年代。
Quadriga藝術館是以拱門頂端的銅像，和平天使和她的四駕馬車命名的。它是歐洲最大的銅像。
遊人可以上到拱門頂端的陽台上，觀賞皇家宮苑和議會大廈等倫敦風景。