Image copyright l Image caption 海德公園一角的惠靈頓拱門是倫敦標誌性建築之一。

倫敦海德公園一角的惠靈頓拱門(Wellington Arch)整修一新，將作為展覽場地重新對公眾開放。

Quadriga藝術館將在拱門裏舉辦彰顯英國文化遺產的展覽，從巨石陣的考證到古埃及文化對英國的影響。

拱門還將有一個永久性的展覽，講述倫敦標誌性名勝古跡的歷史。

為了對惠靈頓拱門進行全面整修，它在2011年底對公眾關閉。

惠靈頓拱門建於1828年，作為白金漢宮的大前門，也是為紀念惠靈頓公爵擊敗拿破崙。

但維多利亞時代的交通堵塞迫使拱門在1883年被拆遷了20多米，移到了現在的位置。

後來，惠靈頓拱門成了倫敦最小的警察局，一直使用到1950年代。

Quadriga藝術館是以拱門頂端的銅像，和平天使和她的四駕馬車命名的。它是歐洲最大的銅像。

遊人可以上到拱門頂端的陽台上，觀賞皇家宮苑和議會大廈等倫敦風景。