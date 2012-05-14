Image copyright BBC World Service Image caption 曼城球迷終於可以揚眉吐氣，慶祝俱樂部奪取英超冠軍。

據信，有數萬曼城球迷將在英國時間今天（5月14日）傍晚，參加曼城奪取英超冠軍的慶祝遊行。

這是自1968年以來，曼城在將近半個世紀裏首次奪取聯賽冠軍，而且贏得充滿濃厚戲劇性。

曼城周日以3-2比分，在臨近終場反敗為勝，並在本賽季英超最後一輪的最後關頭，在積分相同、但進球數勝出情況下擊敗曼聯，以微弱優勢捧得英超冠軍獎杯。

慶祝活動將在英國夏令時今天傍晚六點半，從曼徹斯特的埃爾伯特廣場（Albert Square）開始。曼城球員們將在敞篷巴士頂層，穿過曼徹斯特主要商業街，進行遊行慶祝。

整個慶祝遊行長度為1.8英里，並止於集團大街（Corporation Street）。

曼城此次奪冠歷程可謂驚心動魄。在賽季絕大部分時間領跑英超過後，曼城在最後六場比賽前被紅魔反超，曼聯曾一度將積分差距拉大至八分。

但在隨後比賽裏，曼城借曼聯差強的戰績，逐漸縮小差距，並在最後一輪比賽前，掌握了和曼聯最終一決雌雄的優勢。

但曼城在最後一輪比賽裏對陣QPR一波三折。90分鐘戰罷，曼城依舊1-2落後，若非哲科和阿奎羅一分鐘攻入兩球，曼城整個賽季的奪冠夢想將灰飛煙滅。

而曼徹斯特市長、里斯爵士（Sir Richard Leese）看著曼聯、曼城「兩虎相爭」，卻樂得盡享「漁翁之利」。

他在接受BBC採訪時透露了他的「如此算盤」。他說：「這兩支來自曼徹斯特的英超豪門俱樂部的巔峰對決，一下子讓我們這座城市成為全世界最關注的地方，這將極大地促進曼徹斯特旅遊業的發展。」

他承認，曼城球迷在過去數十年經歷了太多的「酸甜苦辣」。他表示，現在曼城俱樂部「苦盡甘來」，「將有數萬人參加今天的慶祝活動」。

曼徹斯特的埃爾伯特廣場將從今天下午四點對公眾開放，並舉辦免費演出。公眾一律免票，按照「先來後到」的原則入場參加。

曼城球員們還將在登上慶祝的敞篷巴士前，和現場的民眾互動。

現在，曼城球迷終於第一次可以在紅魔球迷面前「揚眉吐氣」。

當地一家由曼聯球迷開辦的博彩公司，由於賭曼聯必勝，該公司老闆嘆言：「這回可賠大了！」