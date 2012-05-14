Image copyright BBC World Service Image caption 童子軍將恢復20年前社區服務周的老傳統。

從今天開始，全英國將有525,000名童子軍恢復20年前的老傳統，在全國上下開展社區志願者服務的「一先令一服務」活動（bob-a-job）。

童子軍們將在為期一個星期的活動裏，參與包括檢查超速駕駛、清除塗鴉、整修養老房屋等活動，並為稀有種類的蜜蜂搭建蜂巢。

該服務周鼓勵青少年積極投身於扶助社區的活動，童子軍負責人格里斯（Bear Grylls）表示，此次服務周活動將給社區帶來「巨大改觀」。

這項服務周最早被稱為「一先令一服務」（bob-a-job），公眾向童子軍捐獻一先令（相當於今天的五便士），以換取童子軍的服務。

此次在20年後重新啟動這項活動之際，活動組織者希望公眾能積極和當地的童子軍聯繫，並給童子軍「派活兒」。

在德文郡（Devon）的童子軍服務周活動裏，童子軍團員們將和當地政府一道，與開車人和交管部門一道治理超速駕駛，並清理當地的戰爭紀念碑。

而曼徹斯特的童子軍們將在有軌電車途經的一個區域栽種野花，而奧克尼（Orkney）的童子軍們將在接下來的一周，種下1000顆樹。

童子軍負責人格里斯說：「志願者活動一直是童子軍活動的核心，我非常高興能看到如此眾多的青少年義務幫助他人。」

他表示：「我們將通過肩併肩的工作，讓全國上下的社區發生巨大改觀。」

童子軍同時希望，他們幫助的社區也能自願捐助他們。