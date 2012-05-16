Image caption 不少英國家庭上菜場沒計劃，所以買得太多，到最後只好把食品丟棄、造成浪費。

根據統計，英國每個家庭平均每年丟棄680英鎊的食物。

也就是說，英國全國每年被丟棄的食物總值高達120億英鎊。

這項由Birds Eye食品公司執行、WRAP廢棄物與資源節約計劃（Waste & Resources Action Programme）負責研究的統計，查訪了2100多個家庭，發現平均每個家庭每年浪費大約270英鎊的食物。

被廢棄最多的食物是蔬菜，其次是麵包和水果，受訪家庭當中有四成表示對浪費食物感到「有罪惡感」。

而造成廢棄食物的最主要原因是買得太多（佔37%），22%則是因為抵擋不住超級市場買一送一或者類似優惠的誘惑。

另外的原因還包括未能事先計劃菜單，受訪家庭當中有三分之一承認上市場之前沒有任何的計劃。

有小孩的家庭當中，有37%表示現在買菜比經濟衰退之前更加注重預先計劃。

與此同時，英國議會正在討論費邊社（Fabian Society）和Birds Eye食品公司所做的有關浪費食物的報告。

負責廢棄物管理的官員泰勒爵士（Lord Taylor）說，「浪費沒有問題的食物不但有害於家庭預算、也有害於環境，這也就是為什麼我們要採取行動幫助人們減少丟棄的食物」。

他表示，WRAP計劃當中的「珍惜食物、厭惡浪費」（Love Food Hate Waste）運動可以幫助家庭家少浪費、節約開支。

泰勒爵士還表示，英國政府新推出的食品保存標示規定，將可以更清楚地標明食品保存期限、減少認知方面的混淆。