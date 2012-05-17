Image copyright PA Image caption 貝克漢姆將以嘉賓身份亮相雅典的火炬移交儀式。

倫敦2012奧組委表示，奧運聖火將由英國女王伊麗莎白二世的女兒安妮公主和著名球星貝克漢姆乘專機從希臘首都雅典護送回英國。

據悉，雅典時間星期四（17日）晚間，結束在希臘境內為期一周的火炬接力之後，奧運火炬移交儀式將在雅典舉行。

屆時，貝克漢姆將以嘉賓身份亮相雅典的火炬移交儀式，並一同護送火炬回國。

據悉，由貝克漢姆、安妮公主、英國政府奧運事務部長羅伯遜、倫敦市長約翰遜、倫敦2012奧組委主席科爵士和五名奧運青年火炬手組成的聖火迎接代表團乘坐的英航奧運專機BA2012號。

火炬接力

奧運聖火迎接團隊預計將於倫敦時間星期五（18日）晚間在英格蘭西南的一個空軍基地降落。

倫敦奧運火炬的英國國內段接力活動將於星期六（19日）一早正式展開。

英國國內段的火炬接力為期70天，將環繞全國各地，直至7月27日倫敦奧運開幕式上點燃主會場火炬塔。

隨團前往雅典迎接聖火的五名英國青年火炬接力手分別來自英國本土東西南北和奧運主場館所在地的東倫敦哈克尼區。

據悉，前後將共有8000人參與英國境內段的火炬接力活動。