Image copyright Reuters Image caption 女王喜歡黃色和亮粉色。

英國伊麗莎白女王的形像設計師表示，為防止女王穿新鞋不舒服，會有人先替她撐鞋。

已經為女王設計服裝長達11年之久的帕爾文（Stewart Parvin）指出，這樣做的原因是女王不能在自己的長時間的官方活動中換鞋子。

他說，「（鞋子）需要立即感到舒適。她需要有人幫她先穿一段時間。女王永遠都不能說，「我感到不舒服，我沒法再走路了」。她有權讓別人先給她撐鞋。」

帕爾文還透露說，女王為了掩蓋雙肩高低的略微不同而在一側多加一塊墊肩。而他本人經常為女王選擇比較顯現的布料，這樣能夠讓女王在眾人中格外突出。

帕爾文還指出，讓女王穿她自己最喜歡的黃色和亮粉色讓她與眾不同，而用單一色讓她顯得更高一些。

另外還有一個團隊的工作人員嚴格地紀錄女王在每次公共場合中穿著的衣服，以確保她不會重覆穿某件服裝。

每件衣服都有編號以幫助這個團隊能更好地紀錄。

而如今的女王更傾向於穿連衣裙而不是半截裙，因為連衣裙不需要過多地去整理。

帕爾文說，「她的整個衣櫃都是以舒適為基礎。」

帕爾文在接受《星期日泰晤士報》採訪時解釋了在女王在位的60年中為人稱道的服裝選擇背後很多人都付出了精心努力。

帕爾文的解釋讓人們了解到為了讓女王能夠在公眾面前衣冠得體，並在官方活動中穿著舒服，其背後有多少人的辛勤汗水。