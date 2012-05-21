Image copyright Getty Image caption 火炬和接力手制服在網上都有拍賣。

倫敦奧運會的一些火炬接力手通過在拍賣網站eBay上出售火炬，把自己一生難得的榮譽兌換成現金。

在奧運火炬首日接力還沒有結束時，這些鋁合金製成的金色火炬就出現在這個拍賣網站。

目前火炬在網上的售出額已經超過了15萬英鎊。而周六（5月19日）使用的一支火炬現在的競價額超過三萬英鎊。

其中一些火炬手表示將會把拍賣的錢捐給慈善組織。

一位將會於7月11日進行火炬接力的選手寫道，「我之所以被選為火炬接力手就是因為我為不同慈善組織所籌集的款項。而這些慈善組織的多數都曾經幫助過我的身患腦癱的兒子。」

在拍賣網站上還有一些火炬手也在出售他們火炬接力時穿的制服。

第三天

目前2012年倫敦奧運會的火炬接力活動已經進入到了第三天。

從埃克斯特（Exeter）到唐頓（Taunton）的社區可以看到兢業的113人首次展現在聚光燈下。他們將會與包括三級跳遠明星愛德華茲等人在內的英國的一些體育名人一道手舉奧運火炬。

組織者證實，其中一個火炬一度熄滅，當時火炬被綁在殘疾火炬手佛雷特的輪椅上。但是有關方面立即換上替代火炬。

這113人中包括社會各界的人士，下至在校的小學生，上至91歲的老人吉爾伯特。

吉爾伯特將會是8000名火炬手中年齡最老的人士之一。他付出了長達35年的慈善工作而在2008年獲得大英帝國員佐勛章（MBE）。

吉爾伯特曾經在68歲首次參加鐵人三項比賽，並在去年六月以2小時45分43秒的成績完成了最近的一次比賽。

奧運火炬是鋁合金制，重量僅800克。周身小孔共計8000個，象徵著傳遞火炬的8000名火炬手和8000英里的傳遞路程。

火炬從5月19日開始傳遞，起點是英國西南角的天涯海角（Land」s End）， 最終於7月27日抵達奧林匹克體育場，點燃聖火。