Image copyright l Image caption 街頭聚會是英國人的傳統。女王登基60週年英國上下許多社區居民計劃街頭慶祝。

英倫上下將有一萬個自發街頭聚會（street parties），慶祝英國女王伊麗莎白二世登基60週年。

屆時，將有6500多個街道變成聚會歡慶的場所。

據英國地方政府協會的統計，它們已經接到了6500多個封閉街道的申請，這個數目比去年威廉王子結婚大典時的街頭聚會數目多了一倍。

大多數街頭聚會將在6月3 號星期天舉行，但女王登基慶典活動將持續到六月4號和5 號。

地方政府協會負責人裏亞（F Rea）說，從一月份起，各地方政府就開始接到要求開街頭聚會的申請。

他說，看來，去年王子大婚時搞了街頭聚會的社區覺得還想搞，許多去年沒有搞的社區不想錯過今年這個機會。

僅布賴頓一地，就有65個街頭聚會的計劃。

街頭聚會除了傳統的英國小吃，普萊斯頓的錫克文化協會還將搞一個500人的素食大餐聚會。