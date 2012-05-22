Image copyright PA Image caption 消費物價指數衡量的是消費者的生活成本。

英國國家統計局（ONS）最新公布的數據顯示，衡量生活成本的消費物價指數（CPI）四月份回落到3%，主要原因是交通費用下降。

三月份的CPI是3.5%.

同時，零售物價指數（RPI）也從三月的3.6%回落到3.5%。

英國央行英格蘭銀行最近發表聲明說，今後大約一年時間裏，CPI將停留在官方通脹目標（2%）之上。

其原因主要是歐元區的經濟危機「風暴」對英國的經濟復蘇構成威脅。

不過，統計局指出，四月份的CPI是2009年12月以來最低的，跟2010年2月持平。

CPI和RPI的計算方法不同，用來作為原始數據的「商品籃」裏的商品種類也有些許差別。

比如，RPI的籃子裏包括了房屋按揭利率付款和地方政府稅，而CPI的籃子裏包括了大學宿舍住宿費和股票經紀人的收費。