Image copyright PA Image caption 到目前為止，倫敦奧運開幕及閉幕式、田徑、自行車、馬術、藝術體操和游泳項目的門票已經全部售空。

星期三（23日），有更多倫敦奧運比賽門票開始銷售，那些已有門票的人可以購買更多門票。

新增預售門票包括排球、跆拳道、舉重、乒乓球、拳擊和擊劍等比賽項目，票價最低為20英鎊。

好幾個比賽項目的門票已經售罄，奪牌比賽項目的門票非常有限，而且票價昂貴。

最新一輪售票從周三英國夏令時11:00開始，一直持續24小時，人們可以登錄官方網站察看票源和比賽類別。

倫敦奧運組織者Locog表示，目前還有很多票價在45到450英鎊之間的門票沒有賣完。這包括射箭、羽毛球、籃球、沙灘排球、皮划艇、跳水、手球和曲棍球的比賽。

此外，還有一些競走、山地自行車、競技體操和划艇比賽的門票尚未售出。

購票者每次最多只能購買四張比賽門票，只有足球比賽可以購買更多門票，以鼓勵更多的人觀看奧運足球比賽。

到目前為止，倫敦奧運開幕及閉幕式、田徑、自行車、馬術、藝術體操和游泳項目的門票已經全部售空。