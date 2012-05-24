Image caption 統計顯示，截止到2011年9月份，進入英國的淨移民人數仍然高居不下。

最新數據顯示，進入英國的淨移民人數超出政府所制定每年低於10萬人目標的兩倍還多。

所謂淨移民人數（net migration）是指遷移到外國居住和遷移到英國居住人口的差額。

統計顯示，在截止到2011年9月的12個月期間，進入英國淨移民人數有25.2萬，同比上一年度僅減少了3千人。

英國執政聯盟承諾將在2015年前把每年淨移民人數降低到10萬以內。

管制漏洞

統計數字顯示，以長期居住為目的進入英國的外來人口數一年中達到了58.9萬，比一年前同期內的60萬略有減少，但是與2004年以來的歷年平均數字相仿。

而同期內，長期居住為目的離開英國的外向移民人口數僅為33.8萬，也比前一年的34.5萬人數字略有減少。

外來人口進入英國長期居住的第一大原因是「留學」；截止到2011年9月，共有25萬外國留學生進入英國，高於前一年度的24.5萬人數字。

學生簽證

政府表示今年頭幾個月簽發的學生簽證已經有所減少。

移民事務部長格林（Damian Green）解釋說：「我們嚴格的新規則正在有效改變現狀，2012年第一季度的學生簽證數量同比下降了62%；另外工作簽證和家庭團聚簽證也在減少」。

不過，格林繼續指責原工黨政府時間鬆散管製造成移民系統「漏洞百出」，表示修補系統仍需時日。

另有統計顯示，2011年度領取到英國社會保險號碼的非英籍人士多達67.1萬，同比2010年讀增長了1%。