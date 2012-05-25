Image copyright Reuters Image caption 一份民意調查報告稱只有三分之一的蘇格蘭選民支持獨立，57%的人反對獨立。

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）推動的「贊成蘇格蘭獨立」公關運動5月25日在愛丁堡啟動。

名為「Yes Scotland」的這場宣傳運動旨在爭取更多選民加入支持獨立的陣營。

反對獨立的陣營凖備今年晚些時候發起同樣的公關運動，為2014年蘇格蘭獨立議題公投作凖備。

SNP主導的「贊成」（Yes）運動還有其他一些黨派團體、社會名流和商界代表參與。

不過，志願者團體組織蘇格蘭志願者組織理事會（SCVO）也覺得現在就發起「贊成」運動為時過早，呼籲政界力量暫緩行事。

蘇格蘭綠黨支持獨立，但希望「贊成」陣營更具包容性。這個黨不支持SNP的一些跟獨立運動相關的政策。

民意調查

英國前財相達林（Alistair Darling）趕在「贊成」運動開始前發表了一份民意調查報告，稱只有三分之一的蘇格蘭選民支持獨立，57%的人反對獨立。

達林現在的角色是反對蘇格蘭獨立陣營的領袖。

他認為SNP主席、蘇格蘭首席部長薩蒙德（Alex Salmond） 的主張並不代表蘇格蘭大多數人的觀點。

這項由政府公務網YouGov做的調查詢問了一千多名蘇格蘭人，是否認為蘇格蘭應該「成為一個獨立於英國其他地區的國家」。

有27%的受訪者認為蘇格蘭獨立後財務狀況會有所改善，而47%的受訪者說獨立會使蘇格蘭的經濟狀況更糟糕。

為了體現親民性，組織者特意挑選一家有550個座位的電影院，而不是通常的會議中心來舉辦本次啟動儀式。他們說，獨立公投不只是政客的事情，它與普通民眾密切相關。

組織者還表示，包括中國、美國、德國和西班牙在內的世界媒體派出100名記者前來採訪啟動儀式，顯示了國際社會對此的關注程度。