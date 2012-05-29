Image copyright PA Image caption 60年前，英國民眾冒雨聚集在倫敦特拉法加廣場上，慶祝女王加冕登基。

伊麗莎白二世在位60年，英國人的生活是今不如昔還是今勝於昔？

英國人在迎來女王登基60週年慶典的時候，懷舊情緒引發了今昔對比。

一項調查顯示，幾乎一半的英國人認為，伊麗莎白二世登基60年後，今天的英國還不如60年前。

今不如昔論

但是，這並不影響英國人慶祝女王登基60週年的熱情。預計，周末前後英國上下將有近1萬個民眾參加自發的街頭慶祝聚會。

英國獨立電視台與ComRes聯手進行的一項民意調查顯示，47%的受訪者說，英國的今天不如女王剛登基的1952年。

調查沒有說明英國人為什麼會覺得今不如昔。女王治下的60年，英帝國殖民版圖逐漸縮減，而今天的英國人正在承受著二戰以來最嚴重的經濟緊縮。

今勝於昔論

但是，分析人士指出，懷舊是一種情緒，但實際的數字證明，英國人的生活從來沒有這麼好過。

英國國家統計局公布的數字顯示，在生活的幾乎所有方面，從健康到壽命，從工作時間到收入財富，英國人的生活比60年前女王登基時都要好。

1952年，英國的百歲老人有300名。今天則有13,420人。

1952年，平均5個家庭裏有一個家庭擁有轎車，今天則是5個家庭裏4個有轎車。

但是，今天英國的離婚率是60年前的四倍。今天的一英鎊只相當於60年前的四便士。

儘管感覺不同，但80%的受訪者說，女王登基60週年慶典有助於彰顯英國的形像。