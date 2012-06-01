Image copyright SPL Image caption 引起夫妻臥房爭吵的許多誘因，都是可以避免的。

上床睡覺，夫妻反目，吵嘴的第一大起因是什麼？

一項調查顯示，夫妻搶蓋被子是引起爭吵的第一大誘因。

半夜被凍醒，腳趾頭冰涼，發現被子全蓋在身邊的伴侶身上，能不生氣嗎？

十分之一的受訪者說，甚至考慮分手，因為受伴侶干擾睡不好覺嚴重影響了雙方關係。

調查發現，打呼嚕是引起夫妻爭吵的第二大原因，十分之一的伴侶每周至少要為此吵兩架。

2000名成年人接受了由旅館連鎖店Premier Inn委托進行的這項調查。

雞毛蒜皮

其中一半的受訪者說，睡覺受到打呼嚕的伴侶的影響，20%的人聲稱，為此每晚損失2小時的睡眠。

臥室裏引起不快的誘因還包括讓孩子上到父母床上睡覺、翻身滾到床的另一側、被對方冰冷的腳趾頭觸及以及開燈閱讀等。

Premier Inn的發言人黑格（C Haigh）說，調查的結果顯示，伴侶在臥室發生爭吵的大部分誘因都是可以很容易避免的。

或許，應該再買條被子，夫妻各蓋各的？

有條件的分床睡，或分屋睡。