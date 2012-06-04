Image copyright BBC World Service Image caption 女王英語協會一直在倡導和推動標凖英語的使用

素來以規範英語使用標凖而受到人們尊重的女王英語協會（The Queen」s English Society） 決定關門停業。

在過去40年來，該協會一直在倡導和推動標凖英語的使用，現在該協會承認短信用語和推特社交網站等讓其無法進行競爭。

女王英語協會主席威廉姆斯（ Rhea Williams ）在其只有22人參加的年會上宣佈了有關停業的決定，原因是無法找到足夠的志願者擔任組織內的各項職務。

英國《獨立報》引述威廉姆斯的話說，「雖然我們要求大家選出主席、副主席、助理、網絡負責人以及會員秘書等職位，但是沒有人願意擔任這些職務。」

威廉姆斯還說，「因此我必須要通知你們，女王英語協會將無法繼續。還會有一期的雜誌出版，之後該協會的所有活動將會停止，日期為2012年6月30日。」

他還說，關閉這個協會是非常難過的事情，但是也表示，這種很難找人擔任職務的情況在英國的其它團體中也有發生。

他說，「情況會發生變化，人也會發生變化。人們現在關注的是不同的事情。如果你看一些協會，它們其中很多都有問題。在過去40年中生活發生了很大的變化，人們不像以前那樣希望加入某個協會。」

自從1973年以來，女王英語協會就一直在倡導糾正不標凖的英語用法，以及防止在學校、媒體和政府刊物中出現一些英語用法誤區。

在該機構成立的起初，一直在為減少各地的口音而希望各界使用更加標凖的英語。

而協會最大的成績是幫助了英國教育大綱中的拼寫、讀音和語法問題。

就在兩年之前，女王英語協會批評說，英國很多大學生的英語水平比一些學習英語為外語的外國學生還要差。