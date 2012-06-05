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星期二（6月5日），冠達郵輪公司（Cunard）首次把旗下三艘以女王命名的巨型遊輪駛入同一個海港向英國女王鑽禧致敬。

清晨，Cunard郵輪公司旗下的「維多利亞女王號」（MS Queen Victoria）、「瑪麗女王2號」（RMS Queen Mary 2）、「伊麗莎白女王號」（MS Queen Elizabeth）一起駛入南安普頓（Southampton）港，受到小艦隊的歡迎。

這三艘遊輪鳴笛致意，船員們在甲板上揮舞著英國國旗。

遊輪秀為南安普頓市的女王鑽禧慶祝活動拉開帷幕。

活動包括樂隊現場演出和其它一些表演。

英國皇家空軍紅箭特別表演隊今晚將首次在南安普頓上空飛過。

晚11時，當遊輪離港的時候還有焰火表演。

組織者說，南安普頓的慶祝活動是倫敦以外最大規模的。

Cunard公司的一位女發言人說，該公司就其與女王的聯繫感到自豪，也非常高興在這個特別的日子向她致敬。

「看到這三艘宏偉的遊輪在一起，令人哽咽」，她說。

這位發言人還說，看到船員們在甲板上揮舞國旗、談笑風生，氣氛非常積極，是一個特別的時刻。

維多利亞女王號遊輪於2007年12月10日由英國查爾斯王儲的妻子卡米拉（Camilla Parker Bowles）為其完成命名儀式後開始投入服務。

瑪麗皇后二號（簡稱QM2）遊輪於2004年1月8日由英國伊利莎白女王親自主持命名儀式後開始投入服務。

伊利莎白女王號遊輪於2010年下水投入服務。