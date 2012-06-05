Image caption 英國女王伊麗莎白二世發表「鑽禧」慶典感謝講話

在英國女王登基60週年慶典的最後一天，女王本人通過電視、廣播向英國以及英聯邦國家發表特別感謝講話。

女王在講話中說，「鑽禧」慶典活動的經歷令她感到「謙卑」，她為舉國上下的歡慶活動所深深感動。

女王還表示，「希望今年慶典的記憶將能使我們今後多年的生活充滿陽光」。

講話為時兩分鐘，是昨天晚上在白金漢宮鑽禧音樂會前錄製的。

最後一日慶典高潮

女王「鑽禧」慶典的最後一天高潮迭起。

下午14：20分許，女王在查爾斯王子和康沃爾公爵夫人的陪同下，乘坐敞篷金馬車---1902的朗道馬車，從西敏寺大廳返回白金漢宮。

劍橋公爵夫婦和哈里王子乘坐另外一輛馬車。

天公作美，金馬車回宮途中，幾乎沒有落雨。

唯一的遺憾是女王的丈夫愛丁堡公爵因病住院，未能參加今天的一系列慶祝活動。

歡呼民眾

從西敏寺廳到白金漢宮，沿途擠滿了歡呼的英國民眾。

特別是在白金漢宮外，許多人在參加完頭天晚上的鑽禧慶典音樂會後徹夜露營，佔據有利地形。

王室成員在白金漢宮短暫休息後，女王、查爾斯王子夫婦、劍橋公爵夫婦和哈里王子在陽台上露面。

王室成員在陽台上露面，這是英國王室多年來的一個傳統。只不過，這一次的人數要比從前的幾次少了許多。

隨後，包括蘭卡斯特轟炸機、噴火戰鬥機 、颶風戰鬥機等在內的老飛機編隊重新出現在雲端。

九架「紅箭」劃過長空，在白金漢宮上空拖出紅、藍、白三色的煙霧。

地面上，王室衛隊禮炮轟鳴；成千上萬的民眾高呼「天佑女王」、齊唱英國國歌。

特別祝賀

美國總統奧巴馬夫婦從華盛頓向女王發來特別祝賀。

奧巴馬在賀詞中盛讚女王在位期間對英國、英聯邦的貢獻，盛讚美英關係。