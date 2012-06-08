吉尼斯世界纪录认可世界最长寿姐妹
- 2012年 6月 8日
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英國一對年長姐妹被吉尼斯世界紀錄正式認可為世界最長壽姐妹。
108歲的多蘿西·理查茲（Dorothy Richards）和105歲的馬約瑞·拉多（Marjorie Ruddle）在英國北安普頓出生，在倫敦唸書，在他們的母親過世後，被父親找回老家幫忙家務。
她們兩人的年齡加起來有213年、三個月又27天。
吉尼斯世界紀錄一名發言人確認說，她們兩人是世上仍活著的年齡相加最老的姐妹。
子子孫孫
兩姐妹因為年事已高目前分別居住在不同的養老院。
她們的子女和孫子女還有曾孫子女為她們一起舉辦茶會，慶祝她們兩人被世界紀錄認可為最長壽姐妹。
妹妹的女兒也參加了茶會，她對她母親和姨媽受到的關注感到驚訝。
她說，「其實我們只是想讓她們兩人相聚一起而已。」
「她們兩人有三年沒見面了，因為我母親行動不便，姨媽身體也很虛弱。」
吉尼斯世界紀錄最近開始收錄「年齡相加」的分類，這對姐妹是紀錄上的第一筆資料。