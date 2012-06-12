Image copyright Getty Image caption 聖公會指出，同性戀婚姻合法化的立法草案將經不起法庭的敲打。

英國教會就政府的同性戀婚姻合法化計劃發出警告，稱如果這個計劃成為法律，那麼教會將不再舉辦婚禮。

根據英國現行法律，英格蘭居民有權到當地聖公會（英國國教）的教堂舉行婚禮，無論宗教信仰；而教堂有義務舉辦婚禮。教堂婚禮和地方政府民政部門舉行的世俗婚禮具有同等法律效力。

但是，英國聖公會指出，允許同行合法結婚，將導致教會的教規跟議會通過的世俗法律發生衝突。宗教法規認為婚姻特指一男一女之間的特殊紐帶關係。

它認為，允許同性合法結婚將損害聖公會作為英國國教的地位和形像。

聖公會指出，同性婚姻合法化將從本質上改變婚姻的傳統定義。教會認為千百年來，婚姻特指男女兩性之間的特殊紐帶，對社會健康「無比重要」；而允許同性結婚，將使組成社會的這一元素失去其固有內涵，變成空洞、膚淺、消費主義的一紙契約。

不過，同性戀權益組織反駁教會是在「危言聳聽」。

漏洞不少

英國政府計劃到2015年實現同性婚姻合法化；立法草案正在徵求公眾意見。

教會還指出政府的計劃有不少漏洞，法律上經不起推敲。

內政部建議宗教團體或機構不必受理同性婚姻的婚禮。

教會則稱這條規定如果訴諸英國和歐洲的法庭都會遇到麻煩。

萊斯特大主教蒂姆·史蒂文斯（Rt Rev Tim Stevens）說，英國政府8年前立法承認同居者的現實婚姻狀況（civil partnership）時，聖公會是支持的。

他說，教會現在對同性戀社區仍然持支持態度，並希望社會更接納同性戀和同性戀者。

但是，眼下的矛盾在於政府的立法計劃實際上偷換了概念，用單一（uniformity）替代平等（equality）。

政府宣稱允許同性戀合法結婚，表明在國家和政府眼裏同性、異性婚姻具有同等的、平等的法律地位。