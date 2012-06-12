Image copyright other Image caption 倫敦作為國際大都市，今年接待來自世界各地的訪客數量預計領先全球。

世界各地的人出國旅行，包括公務和休閒旅遊，今年首選目的地是英國倫敦。

這是信用卡公司萬事達（MasterCard）新近公布的「環球旅行目的地城市指數」（Worldwide Index of Global Destination Cities）顯示的結果。

根據這項統計，今年飛往倫敦的國際旅客接近1700萬人次，高居榜首，比排在第2位的巴黎多100萬。

世界另一大都市，美國紐約，今年只排在第13位，預計接待國際遊客760萬人次。

這個指數還顯示，今年倫敦不光接待國際旅客人數最多，這些訪客在倫敦的消費金額也最大，預計總數超過2100萬美元。

消費程度排第2位的是紐約，約1940萬美元。

重大慶典

很顯然，今年英國的女王伊麗莎白二世登基60週年慶典，加上倫敦夏季奧運會，以及貫穿全年的無數相關文化娛樂節慶和活動都是提升倫敦作為國際旅行目的地城市地位的重要因素。

在這個指數排行榜上居第三位的是泰國的曼谷，主要原因是那裏的文化包容性很大，超過了馬來西亞和中國。

萬事達的指數覆蓋全球132個最重要的城市。

對於放眼全球市場的商界謀略專家來說，這個指數的排名並不是最重要的；比名次更重要的是這些城市在榜上的升降情況，因為這種變化折射了一個城市在國際舞台上的重要性。

倫敦市長鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）對倫敦成為今年全球「最Hot」的城市高興之餘，特發表聲明為自己鼓掌，稱女王鑽禧慶典「充分表明我們很善於組織聚會」；他還補充說，倫敦馬上要主辦的奧運會將是世人所見過的最棒的奧運會。

因此，到倫敦的國際訪客冠全球之首，他認為「毫不奇怪」。