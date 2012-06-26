报告：英生存状态一代不如一代
- 2012年 6月 26日
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一份新發表的研究報告指出，英國現在的年輕一代展望未來，將發現他們無論是在財富、就業、教育、參政議政權益和退休養老等人生各重要領域都遠不如前輩。
可以說，就生存狀況而言，英國是一代不如一代。
根據「代際公平指數」（Intergeneration Fairness Index），英國年輕一代的前程從2008年全球金融危機爆發後就「直線下墜」。
這個指數採用1990-2011年的官方統計數據，排除通脹和人口增長因素，通過各代人對生活的投入和收獲來比較代際生存狀態的優劣。
報告覆蓋了九個方面：失業（就業）、收入、住房、養老金、醫療保健、教育、政府債務、環境和民主參與。
報告共同作者安格斯·漢頓（Angus Hanton）說，從這個指數來看，很顯然，現在是比較貧窮的年輕一代在供養比較富裕的老一代。
這項研究的目的不光是比較代際生存條件和狀態的優勢、劣勢，還希望探索當代人的生活方式如何影響子孫後代。
數據顯示，年輕一代總體而言生存條件和生存狀況不如老一代人。
比如，教育成本逐年上漲、青年人失業率居高不下、住房越來越貴，這些因素都導致年輕一代的生活質量和生存狀態遠不如他們的前輩。