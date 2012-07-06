大批在英非法居留者去向不明

Image copyright BBC World Service Image caption 英國邊境署處理移民的能力再度受到懷疑。

英國移民再出問題，至少有15萬人未獲准在英繼續居留，但當局卻不知道有多少人已經出境。

英國邊境署（UKBA）首席檢查員約翰·瓦因（John Vine）表示，沒有具體策略能夠查出有多少移民仍在英國非法居留。

「英國全國有超過15萬人未獲准在英國繼續居留，但是英國邊境署不清楚這些人當中，有多少人已經出境，有多少人等待被遣返。」

「英國邊境署沒有獲得具體計劃處理這個問題，也無法確保它不會成為日後工作的負擔。」

移民漏洞

他說，追蹤這些非法移民的下落不是英國邊境署的首要任務，非法居留的人數越積越多，難保不成為日後工作的一大問題。

按照目前的做法，未獲准在英國繼續居留的人，包括被拒絕延長學生簽證的海外學生，被告知必須在28天內出境。

但這些人當中有人仍然繼續在英國居留，有的人沒有出境，有的人申請轉換身份，有的人提出上訴或其他法律程序，還有的人已經自願出境但邊境署沒有記錄。

影子內政大臣庫珀（Yvette Cooper）說，「政府的移民檢查員都承認沒有妥善處理移民問題，連多少人繼續非法居留都搞不清楚。」

下議院內政事務委員會議員瓦茲（Keith Vaz）表示，「15萬人相當於牛津的人口，英國邊境署竟然不知道其中有多少人已經出境。」