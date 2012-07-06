Image copyright Reuters Image caption 檢測手段現在還趕不上興奮劑「新品種」問世的速度，所以到手的獎牌過了一段時間又「飛」了，已有先例。

英國生物化學界權威建議，2012倫敦奧運的金銀銅獎牌推遲8年再發給獲獎運動員，因為需要這麼多年才能完全確定參賽選手的興奮劑檢測是否過關。

參加倫敦奧運的選手的興奮劑檢測樣本將在位於埃塞克斯郡哈羅（Harlow, Essex）的一個實驗室集中存放8年，期間生化學家們將進行各種化驗，判斷選手們是否服用了現有手段查不出來的違禁藥物。

埃塞克斯大學生化教授克里斯·庫珀（Chris Cooper）在接受《獨立報》採訪時提出這項建議，並解釋了背後的理論依據。

因事後興奮劑檢測結果而丟失獎牌的已有先例。2008北京奧運1500米金牌得主，巴林選手拉希德·拉姆齊（Rashid Ramzi），就是在2009年11月被剝奪金牌和冠軍資格的。

貓捉老鼠

庫珀教授還警告說，生物製藥公司在藥物研發方面的新突破又可能被「不誠實」的運動員拿來服用；新的興奮劑很可能會在找到有效檢測手段之前早就「潛入」體育界。

他說，一種據稱在環法自行車賽中較普遍的「違規增血」（blood doping），即通過注射促紅細胞生成素（EPO）人為增多血液中的紅細胞達到「興奮」效果，就比較難檢測，因為人體自身能夠分泌這種激素。

實際上，假如有人要偷用興奮劑，肯定不會等到參賽前，而會早早就開始，但檢測結果卻需要等許多年才能出來。

倫敦奧運的參賽選手的興奮劑檢測除了200種已經列明的禁用藥物，研究人員還要對他們的血液樣本進行更廣泛深入的化驗，檢測是否含有以前未被發現的興奮劑。