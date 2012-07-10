英四口之家“收入下限”是多少？

Image caption 家庭最低收入達到多少才能保證生活水平「相當不錯」呢？

在英國，現在要維持一家四口（父母加兩個孩子）生活水凖達到「社會普遍接受」的程度，家庭年收入需要多少？

根據一個慈善機構所做的「最低收入標凖」（MIS）調查，這個底線是36,800鎊，比2008年上漲了約33%。

MIS 標凖包括掙錢足夠供全家飲食營養搭配均衡，有一輛私家車，冬季有錢取暖。

這個家庭收入底線上移，主要原因是育兒和交通開支顯著上漲而社會福利遭削減。

這一變化意味著越來越多英國家庭生活水平不「達標」，家境不濟、家政窘迫、家道貧寒。

更多人更窮

這項調查由約瑟夫·朗特裏基金會（Joseph Rowntree Foundation）委托拉夫堡大學（Loughborough University）的社會政策研究部門完成。

受訪者包括夫婦倆至少一人有工資的家庭、領養老金的家庭和就業年齡的單身人士。他們被分成21個焦點小組參加調研。

調查發現，為了滿足最基本的衣食住行需求和最基本的社會參與活動，有兩個孩子的夫婦每人年薪稅前至少達到18,400鎊，單身人士年薪稅前達到16,400鎊，有一個孩子的單親年薪稅前達到23,900鎊，一對領養老金的退休夫婦每人年收入稅前至少有12,000鎊。

研究人員指出，英國的父母現在面臨薪酬低、工時長、家庭開支上漲而「掙外快」貼補家用的機會則很渺茫。

JRF 負責人朱利亞·安文（Julia Unwin）警告說，許多工薪家庭面臨滑入貧困的威脅，而調查結果表明反貧困措施不能只針對收入，還應該關注生活開支。

調查報告作者指出，普通家庭的基本生活和社會參與需求並沒有什麼變化，變化大的是許多家庭滿足這些基本需求的能力大為減弱。