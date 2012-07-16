Image copyright PA Image caption 英國的鐵路和火車服務常年為人詬病。

英國政府宣佈了巨資改善英格蘭與威爾士地區鐵路的計劃。

這個總額94億英鎊的計劃還包括將貝德福德部（Bedford）與謝菲爾德（Sheffield）之間的鐵路線電氣化。

其他投資改善鐵路的地區包括曼徹斯特、威爾士南部以及東部幹線。

首相卡梅倫形容此一計劃是「自維多利亞時代以來規模最大的鐵路現代化」。

他說，投資改善鐵路系統意味著縮短旅程所需時間、增加座位、到達車站更加方便、更多的鐵路貨運服務以及「真正世界級的鐵路系統」。

副首相克萊格則說，投資改善鐵路有助於「減少南北的差異」。

不過，整個計劃最快也要到2014年才會開始動工。

94億英鎊的總額當中，包括了現在正在進行修建的越城鐵路線（Crossrail）、改善與擴大泰晤士連線（Thameslink）的52億英鎊。

另外的42億英鎊則將用於修建全新的鐵路、整修車站等等項目。

至於資金來源則是以2010年宣佈的票價上漲以及鐵路電氣化之後所節約的款項為主。

英國的火車票於今年一月調漲，幅度為通膨指數加一(RPI+1)，2013年和2014年一月也將調整價格，幅度也是通膨指數加一。

而鐵路電氣化之後，運營成本也將會降低。

鐵路從業人員工會對此消息表示，「我們需要的是今天的投資而不是承諾有個美好的明天。」

鐵路乘客權益組織則表示，乘客會歡迎這個消息，但是對調漲票價則是持保留看法。