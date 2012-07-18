Image caption 包括卡迪夫千年運動場在內的六大英國足球場將承接倫敦奧運男女足球賽事；英國觀眾似乎對奧運足球不敢興趣。

倫敦奧組委官員表示，由於某些足球比賽的場次觀眾興趣不大，使得他們不得不決定收回和註銷50萬張入場券。

奧組委官員說，收回入場券意味著將縮小觀眾區，關閉整個看台或整層看台。

據悉，距離奧運會開幕還有一個多星期，即使收回和註銷50萬張入場券，奧運男女足球比賽仍然有25萬張入場券尚未售出。

除足球賽外，其它奧運項目未售出的入場券仍多達20萬張。

倫敦奧組委主席科爵士辯護說，對比前幾屆奧運來說，倫敦奧運售票工作進展很好。

奧運足球賽

倫敦奧運的男女足球比賽將分別在英國各地六大場地舉行。

這六大場地分別是卡迪夫的千年運動場、考文垂市體育場、曼徹斯特的老特拉福德大球場、紐卡斯爾的聖詹姆斯球場、格拉斯哥的漢普頓公園球場和倫敦的溫布利體育場。

奧運組織者表示，除了出售的球票之外，他們還預留了15萬張門票給比賽場地附近的中小學生。

除足球比賽門票外，田徑、曲棍球、沙灘排球等比賽項目也仍然有票。

另外，價格較昂貴的奧運開幕和閉幕式貴賓席座位也有餘票。