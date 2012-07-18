奥运足球票卖不动 50万被注销
- 2012年 7月 18日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
倫敦奧組委官員表示，由於某些足球比賽的場次觀眾興趣不大，使得他們不得不決定收回和註銷50萬張入場券。
奧組委官員說，收回入場券意味著將縮小觀眾區，關閉整個看台或整層看台。
據悉，距離奧運會開幕還有一個多星期，即使收回和註銷50萬張入場券，奧運男女足球比賽仍然有25萬張入場券尚未售出。
除足球賽外，其它奧運項目未售出的入場券仍多達20萬張。
倫敦奧組委主席科爵士辯護說，對比前幾屆奧運來說，倫敦奧運售票工作進展很好。
奧運足球賽
倫敦奧運的男女足球比賽將分別在英國各地六大場地舉行。
這六大場地分別是卡迪夫的千年運動場、考文垂市體育場、曼徹斯特的老特拉福德大球場、紐卡斯爾的聖詹姆斯球場、格拉斯哥的漢普頓公園球場和倫敦的溫布利體育場。
奧運組織者表示，除了出售的球票之外，他們還預留了15萬張門票給比賽場地附近的中小學生。
除足球比賽門票外，田徑、曲棍球、沙灘排球等比賽項目也仍然有票。
另外，價格較昂貴的奧運開幕和閉幕式貴賓席座位也有餘票。