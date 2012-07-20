Image caption 奧運聖火將在倫敦全部33個區中傳遞

倫敦奧林匹克運動會開幕式倒計時一周之際，奧林匹克火炬星期五（7月20日）抵達倫敦。

當地時間星期五（7月20日）晚上20時12分，兩名英國皇家海軍官員從海王直升飛機上把火種接下來，火炬將在倫敦塔停留一晚。

倫敦奧運火炬傳遞第63天結束之後，海王直升機從Guildford把聖火接到倫敦。

同一天上午，聖火在肯特郡Gravesend傳遞的過程中，有一名17歲的年輕人衝上去試圖搶走火炬，但是立即被火炬手身邊的安保人員制服。

在2004雅典奧運會上勇奪女子800米和1500米田徑冠軍的凱利·霍姆斯（Kelly Holmes）手持火炬跑進倫敦塔城牆內，成為第一位在倫敦的火炬手。

霍姆斯把火炬傳到30歲的Abul Kasam手中—他因在倫敦Tower Hamlets區的志願者工作而入選火炬手。

他把火炬送到倫敦塔中的珠寶館。在那裏，包括倫敦奧組委主席塞巴斯蒂安·科勛爵、倫敦市長鮑里斯·約翰遜等貴賓出席招待會。

隨後，聖火參與了倫敦塔歷史悠久的鎖閘儀式—被達納特勛爵（Lord Dannatt）帶到皇后之屋（Queen's House）過夜。

過去兩個月中，數千人參加了在英國境內的奧運火炬傳遞。

星期六（7月21日） 開始，聖火將開始在倫敦傳遞，屆時將經過倫敦的全部33個區。