Image copyright Getty Image caption 1948年倫敦奧運會開幕式上，英國運動員約翰·馬克點燃聖火壇。

倫敦2012奧運開幕式最終將由誰來點燃主火炬一事至今還嚴格對公眾保密，引發各方種種猜測。

歷屆奧運開幕式能夠有幸接力最後一棒並點燃聖火壇主火炬都是各國成就卓著的運動員或備受民眾愛戴的知名人物。

1948年7月29日在溫布利體育場舉行的上一屆倫敦奧運會開幕式上，英國運動員約翰·馬克（John Mark）點燃聖火壇。

BBC體育網綜合體育迷在推特上發送的資訊，依照體育博彩賠率排列出本屆奧運會開幕式上最有可能領銜點火的英國名人。

這其中既有足球明星，歷屆奧運金牌得主，也有王室成員。

史蒂芬·雷德格雷夫爵士

史蒂芬·雷德格雷夫爵士（Sir Stephen Redgrave）曾在1984至2000年之間奪得5塊奧運賽艇金牌，也曾是1992和1996年奧運開幕式上的英國代表隊旗手。

據稱，民間他可能成為點火手的呼聲最高，賠率為1/2。

雷德格雷夫爵士本人則謙遜地表示他對民眾的支持感到受寵若驚。

戴利·湯普森

戴利·湯普森（Daley Thompson）曾在1980和1984兩屆奧運中贏得男子10項全能金牌。

除此之外，湯普森也是倫敦奧組委主席塞巴斯蒂安·科爵士的好朋友。

科爵士是否會對好友多有關照也不得而知。

湯普森的賠率是4/1。

威廉王子

威廉王子本人雖然從來沒有參加過正式的競技體育賽事，但是平時熱愛和支持體育運動。

威廉王子還長期出任英國奧林匹克協會的公關大使。

他的賠率是5/1。

大衛·貝克漢姆

大衛·貝克漢姆（David Beckham）原英格蘭國家足球隊隊長，曾代表英格蘭出賽115場，並是倫敦申奧代表團的主要成員之一。

這位37歲的足球明星國際知名度很高，目前在美國洛杉磯銀河隊效力。

他的賠率也是5/1。

當然，這些民間的猜測終歸還是猜測，而負責總體導演和籌劃奧運開幕式的英國著名導演博爾是否有什麼更加出任意料的選擇和設計，估計要等到明天晚上開幕式的時候拭目以待了。